Nuovo Dpcm Covid, dai vaccini e alla scuola: vertice governo-Regioni. Ipotesi stop spostamenti fino al 25 marzo (Di domenica 21 febbraio 2021) Dai vaccini alle scuole, dalle restrizioni anti-Covid ai ristori. Ci sarà tutto questo sul tavolo nell'incontro che alle 19 vedrà di fronte il governo e le Regioni.... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 21 febbraio 2021) Daialle scuole, dalle restrizioni anti-ai ristori. Ci sarà tutto questo sul tavolo nell'incontro che alle 19 vedrà di fronte ile le....

LegaSalvini : TUTTA ITALIA ZONA ARANCIONE, #SALVINI NON CI STA: BASTA GETTARE NEL PANICO GLI ITALIANI - Corriere : ?? Le decisioni sugli spostamenti tra regioni e sull'Italia tutta arancione - Corriere : Il governo convoca le Regioni alle 19 per decidere le regole di marzo - deltamikeMD : RT @francofontana43: Ma come, Draghi ricorre all’odiato strumento del Dpcm? E Renzi, zitto? E Salvini, zitto? Non ci posso credere! ????????????… - PetretRita : RT @francofontana43: Ma come, Draghi ricorre all’odiato strumento del Dpcm? E Renzi, zitto? E Salvini, zitto? Non ci posso credere! ????????????… -