Nuovo decreto e Dpcm Covid | spostamenti tra regioni vietati per altri 30 giorni

(Di domenica 21 febbraio 2021) Terminato l’incontro con i governatori per discutere delche sarà approvato domani e delche sostituirà quello in scadenza. Lechiedono uno «speaker nazionale scientifico», sul modello di Fauci

MediasetTgcom24 : Nuovo decreto Covid, incontro governo-Regioni: proroga di 30 giorni del divieto di spostamenti #Governo… - Corriere : ?? In arrivo un nuovo decreto legge e un nuovo Dpcm: resta il divieto di spostarsi tra regioni - rtl1025 : ?? Il nuovo decreto legge #Covid potrebbe prorogare di trenta giorni le limitazioni agli #spostamenti legati all'eme… - SanSeveroNews : Le disposizioni urgenti del Governo Draghi “in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” V… - Antoine31909507 : RT @salvinimi: Non vi andava bene un #DPCM alla settimana di Conte? Draghi chiude le regioni fino al 25 marzo. Con solo un DPCM al mese sar… -

IlCovid in agenda nel Consiglio dei ministri di lunedì mattina è quindi solo l'antipasto di una settimana fitta di trattative. La neoministra agli Affari regionali Mariastella Gelmini ...Read More Flashcovid, ristoranti aperti di sera: richiesta sindaci 21 Febbraio 2021 Ristoranti aperti la sera. E' la richiesta che spicca tra le quattro le richieste avanzate dal ...Il ministro Maria Stella Gelmini, ha anticipato alle Regioni la p roroga dello stop agli spostamenti tra regioni è di 30 giorni.La strategia complessiva del nuovo esecutivo sarà poi definita con il Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm), che seguirà quello in scadenza il 5 marzo. Dopo la conference call del premier ...