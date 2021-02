Nuovo decreto Covid | Gelmini | proroga stop spostamenti di 30 giorni Le 6 proposte delle Regioni al Governo

Corriere : ?? In arrivo un nuovo decreto legge e un nuovo Dpcm: resta il divieto di spostarsi tra regioni - rtl1025 : ?? Il nuovo decreto legge #Covid potrebbe prorogare di trenta giorni le limitazioni agli #spostamenti legati all'eme… - Adnkronos : Nuovo #decreto #covid, ristoranti aperti di sera: richiesta sindaci - Fabio64356227 : Nuovo decreto covid, ristoranti aperti di sera: richiesta sindaci, con la lega si va sul sicuro infetti e morti...… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Nuovo decreto Covid, incontro governo-Regioni: proroga di 30 giorni del divieto di spostamenti #Governo -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Corriere della Sera

... ha scritto: "Ci ha convocato il Governo per unconfronto tra Governo e Regioni perché domani in consiglio dei ministri andrà il rinnovo di quellegge che prevede una serie di ......con i governatori per discutere le misure dellegge per il contrasto dell'epidemia, che dovrà essere approvato nel Cdm , ma anche per iniziare a prendere in considerazione le norme del...Il nuovo decreto legge anti-Covid dovrebbe prorogare fino al 25 o al 31 marzo le limitazioni agli spostamenti tra Regioni. Il Consiglio dei ministri adotterà le nuove misure domani mattina, alle 19 di ...Verso una proroga di 30 giorni del divieto di mobilità tra Regioni, inoltre in vista possibili nuove limitazioni.