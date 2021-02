Nuovo decreto Covid, CdM esamina solo prolungamento stop spostamenti tra regioni (Di domenica 21 febbraio 2021) Come rivelato nel corso della riunione con le regioni dalla ministra per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, nel corso del Consiglio dei Ministri in programma lunedì 22 febbraio si prenderà in esame soltanto il prolungamento dello stop agli spostamenti tra le regioni. Lo apprende l’Adnkronos da fonti presenti all’incontro e così non dovrebbero esserci altri particolari novità nel corso del CdM importante in vista del Nuovo decreto Covid. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Come rivelato nel corso della riunione con ledalla ministra per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, nel corso del Consiglio dei Ministri in programma lunedì 22 febbraio si prenderà in esame soltanto ildelloaglitra le. Lo apprende l’Adnkronos da fonti presenti all’incontro e così non dovrebbero esserci altri particolari novità nel corso del CdM importante in vista del. SportFace.

