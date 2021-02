Nuove misure previste in vista del nuovo cdm (Di domenica 21 febbraio 2021) In vista della scadenza prossima decreto varato dall’ex premier Conte, sono attese per il 22 febbraio Nuove misure. Decreto, conferma italia a zone e stop a chiusure senza preavviso su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 febbraio 2021) Indella scadenza prossima decreto varato dall’ex premier Conte, sono attese per il 22 febbraio. Decreto, conferma italia a zone e stop a chiusure senza preavviso su Notizie.it.

MinisteroSalute : Ordinanza sulle nuove aree di rischio #COVID19 : ?? Le Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise passano in area ar… - Agenzia_Ansa : Alle 19 incontro in videoconferenza governo-Regioni in vista del Cdm di domani, per valutare le nuove misure anti… - ItalyMFA : ?????????? In vigore le nuove misure per l'ingresso in #Italia da #Austria e #Brasile a seguito dell'Ordinanza del Mini… - vuilly : RT @AndFranchini: Allora…approveranno nuove misure restrittive…poi riapriranno poi i casi aumenteranno quindi richiuderanno e avanti così…m… - CIaudiaGiulia : Oggi alle 19 vertice Stato-Regioni in vista del Cdm di domani alle 9.30 che dovrebbe portare a un decreto legge… -