Novità a Buckingham Palace | il nuovo Lord ciambellano della regina è uno «007»

(Di domenica 21 febbraio 2021) A Buckingham Palace sta per avvenire un grande cambiamento. Lord Peel, 73 anni, il Lord ciambellano della regina Elisabetta II in carica dal 2006, andrà in pensione il prossimo marzo. Al suo posto arriverà il barone Andrew Parker, 59 anni, alle spalle trentasette anni nei servizi segreti del Regno Unito e capo dell’MI5 (Military Intelligence, Sezione 5) dal 2013 al 2020. È la prima volta che uno «007» diventa il massimo responsabile della casa reale britannica nonché braccio destro della sovrana.