Non capiremo mai il delitto di Novi Ligure (Di domenica 21 febbraio 2021) La storia indecifrabile di come Erika De Nardo e Omar Favaro uccisero brutalmente e senza motivo la madre e il fratello di lei, vent'anni fa Leggi su ilpost (Di domenica 21 febbraio 2021) La storia indecifrabile di come Erika De Nardo e Omar Favaro uccisero brutalmente e senza motivo la madre e il fratello di lei, vent'anni fa

lucasofri : Dopo aver capito che la politica italiana è un riflesso dei suoi elettori, ma questo non basta ad assolverla, a un… - ilpost : Non capiremo mai il delitto di Novi Ligure - grazialuglio : RT @luciodigaetano: Un anno perso in propaganda compulsiva al solo fine di mantenere il potere. Grazie a un Governo che finalmente lavora… - Th3P3ck : RT @Covidioti: Un giorno capiremo quel fenomeno sociale di covidiotismo per cui di fronte all'evidenza di fatti e numeri alcuni dementi si… - ApaPortaAperta : RT @PaoloCurtaz: Quando capiremo che Dio non giudica, non condanna ma accoglie amorevolmente e salva? Fino a quando ci ostineremo a nascond… -