Nel bar gestito da persone sorde dove si ordina con il linguaggio dei segni: “Qui sono gli udenti ad adattarsi a noi”. I titolari premiati da Mattarella (Di domenica 21 febbraio 2021) “Quando ho aperto il locale per la prima volta ho lavorato con persone sorde come me. E per la prima volta i clienti udenti dovevano adattarsi a me, e non io a loro. Questo mi ha fatto sentire più serena”. Sara Longhi e Alfonso Marrazzo sono i fondatori del Bar Senza nome di Bologna, il primo locale in Italia gestito interamente da sordi. A dicembre del 2020, a distanza di otto anni dall’apertura del 2012, i due sono stati nominati Cavalieri della Repubblica dal presidente Mattarella per il “loro esemplare contributo alla conoscenza delle diversità”. Un’occasione per fare un bilancio del progetto, che vedeva tra gli obiettivi quello di unire il linguaggio visivo e quello sonoro in un luogo di incontro. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) “Quando ho aperto il locale per la prima volta ho lavorato concome me. E per la prima volta i clientivanoa me, e non io a loro. Questo mi ha fatto sentire più serena”. Sara Longhi e Alfonso Marrazzoi fondatori del Bar Senza nome di Bologna, il primo locale in Italiainteramente da sordi. A dicembre del 2020, a distanza di otto anni dall’apertura del 2012, i duestati nominati Cavalieri della Repubblica dal presidenteper il “loro esemplare contributo alla conoscenza delle diversità”. Un’occasione per fare un bilancio del progetto, che vedeva tra gli obiettivi quello di unire ilvisivo e quelloro in un luogo di incontro. ...

SHUNEAOHO : nel bar davanti allo stadio si fa il punto sull'avanzamento dei lavori per il Museo... ora le istituzioni e chi di… - Salvaacampora : siamo nel 2021 e si preferisce ancora le “belle presenze” alle “capacità lavorative” e poi vado in un bar e aspetto… - alxnialler : @luxielee_ mi stai dicendo che all'asilo con le tue amiche non hai mai messo sapone e acqua nel bicchiere per fare… - giotoccy : RT @gitmehandemiyy_: “Penso che dovresti dire al tuo fidanzato che il caffè nel suo bar non è molto gustoso, lascia che lo compri in questo… - marinaamoretti6 : RT @b_baolo: nel frattempo uno dei miei fratelli, cameriere in un cocktail bar, questo mese ha 'guadagnato' 70 euro. Alla cassa integrazion… -