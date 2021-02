NBA 2020-2021 | Miami batte i Lakers | Phoenix demolisce Memphis

(Di domenica 21 febbraio 2021) Sono cinque le partite che si sono tenute nella notte NBA. Ad aprire le danze è stata la vittoria di misura, per 100-102, degli Charlotte Hornets contro i Golden State Warriors. La franchigia del North Carolina è stata trascinata da un Terry Rozier che ha messo a referto 36 punti segnando ben otto delle undici triple tentate. Nella riedizione delle scorse Finals, invece, iHeat hanno piegato i Los Angeles96-94. Fondamentali, per il sodalizio guidato da coach Spoelstra, i 24 punti di Jimmy Butler e i 27 di Kendrick Nunn. Continuano a coltivare ambizioni di post season i Chicago Bulls, i quali hanno battuto, 114-122, i Sacramento Kings. Il match ha avuto in Zach LaVine il suo autentico dominatore. La guardia dei Bulls ha realizzato ben 38 punti segnando quindici dei venti tiri tentati. Vincono con imbarazzante facilità i ...

Eurolega Highlights: Barcellona - Zalgiris 86 - 62 IERI A 22:29 Pau Gasol confidava nel ritorno in campo in, magari coi Lakers di LeBron James e del fratello Marc , ma l assenza di un richiamo ...