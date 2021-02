Nasce il portale Marche Trawell che unisce il benessere al viaggio

Davide_De_Lucia : Nasce “Lavoro per Te”, servizi online per cittadini e imprese pugliesi. La Regione Puglia ha infatti digitalizzato… - UnicaRadio : #Pandemia, CNR: “Nasce il portale della ricerca italiana anti covid” LEGGI LA NOTIZIA #universitàericerca #cnr… - loredanadurante : RT @LegacoopRomagna: Sul portale del quotidiano nazionale @ilmessaggeroit si parla di Welfare Coop: «Nasce il primo portale nazionale del m… - LegacoopPeS : RT @LegacoopRomagna: Sul portale del quotidiano nazionale @ilmessaggeroit si parla di Welfare Coop: «Nasce il primo portale nazionale del m… - StefaniaMarcone : RT @LegacoopRomagna: Welfare Coop: nasce il primo portale nazionale del mondo Legacoop -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce portale

Corriere Adriatico

VALLEFOGLIA - Dal gioco di parole 'travel' viaggio e 'welness' benessere,Marche Trawell il progetto turistico per le vacanze esperienziali. L'idea è di cinque amici ... Attraverso il...Una segnalazione su una 'nomina irregolare' Tuttoda una segnalazione che l'avvocato ... "come riporta stampa della Giunta Regionale sulagenzia calabria notizie, sia perchè non ha tenuto ...VALLEFOGLIA - Dal gioco di parole “travel” viaggio e “welness” benessere, nasce Marche Trawell il progetto turistico per le vacanze esperienziali. L’idea ...ECOR.network è un portale che nasce come spazio di dibattito e approfondimento sull’aggressione del profitto contro i territori di tutto il mondo e di informazione dai movimenti di resistenza. Si occ ...