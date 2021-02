Napoli, zona arancione non ferma la folla. Lungomare preso d’assalto anche oggi. Video (Di domenica 21 febbraio 2021) La Campania da oggi torna in zona arancione. Ma a Napoli nessuno se ne accorge. Sul Lungomare sono in migliaia a riversarsi in strada approfittando del clima primaverile. Neanche i ristoranti e i bar chiusi scoraggiano le persone. Campania, zona arancione non ferma la folla: “colpa” della giornata di primavera Come documentato da Teleclubitalia, nella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 21 febbraio 2021) La Campania datorna in. Ma anessuno se ne accorge. Sulsono in migliaia a riversarsi in strada approfittando del clima primaverile. Nei ristoranti e i bar chiusi scoraggiano le persone. Campania,nonla: “colpa” della giornata di primavera Come documentato da Teleclubitalia, nella L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

fattoquotidiano : A Napoli e Bologna folla nell’ultimo giorno di zona gialla. Chiuso un tratto di via del Corso nella Capitale, sensi… - Agenzia_Italia : Le folle in strada a Napoli e Bologna per l'ultimo giorno in zona gialla - briciole__ : RT @heyitsvals: Qualcuno su Caserta e provincia, anche zona Napoli e provincia, può aiutarmi a trovare lavoro per il mio ragazzo? 23 anni,… - MariaAversano1 : RT @fanpage: L'ultima notte in zona gialla a Napoli. Le immagini. - fanpage : L'ultima notte in zona gialla a Napoli. Le immagini. -