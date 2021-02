Napoli in silenzio stampa: nessuno parlerà dopo il ko contro l’Atalanta (Di domenica 21 febbraio 2021) Napoli in silenzio stampa.dopo il ko rimediato questa sera contro l'Atalanta al "Gewiss Stadium", è arrivata la decisione della società di entrare in silenzio stampa. Gli azzurri, a seguito della sconfitta di questa sera hanno infatti perso ulteriore terreno nella corsa alla Champions League, a testimonianza del complicato momento vissuto dalla squadra: scesa in campo con una lunga lista di indisponibili. Questo il motivo che avrebbe spinto la società a non parlare con i giornalisti dopo il pesante ko di Bergamo. silenzio stampa che potrebbe protrarsi anche nei prossimi giorni, in attesa di possibili sviluppi. Leggi su mediagol (Di domenica 21 febbraio 2021)inil ko rimediato questa seral'Atalanta al "Gewiss Stadium", è arrivata la decisione della società di entrare in. Gli azzurri, a seguito della sconfitta di questa sera hanno infatti perso ulteriore terreno nella corsa alla Champions League, a testimonianza del complicato momento vissuto dalla squadra: scesa in campo con una lunga lista di indisponibili. Questo il motivo che avrebbe spinto la società a non parlare con i giornalistiil pesante ko di Bergamo.che potrebbe protrarsi anche nei prossimi giorni, in attesa di possibili sviluppi.

