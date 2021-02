Napoli, in Serie B è Tutino show: 10 gol e grandi prestazioni, Giuntoli è alla finestra (Di domenica 21 febbraio 2021) Anche sa la sessione di calciomercato invernale è terminata da un pezzo, Giuntoli e il suo entourage sono già al lavoro per quelle che saranno le future operazioni in entrata e in uscita. Reparto che avrà senza dubbio bisogno di nuovi innesti è quello offensivo, soprattutto in vista dell’impegno in Europa, preferibilmente Champions, che il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Anche sa la sessione di calciomercato invernale è terminata da un pezzo,e il suo entourage sono già al lavoro per quelle che saranno le future operazioni in entrata e in uscita. Reparto che avrà senza dubbio bisogno di nuovi innesti è quello offensivo, soprattutto in vista dell’impegno in Europa, preferibilmente Champions, che il L'articolo

fadevegas : RT @fadevegas: 2/20 ??????????????Premier League?????????????? ??Arsenal/Man City o2.5 ??Leicester City ????Ligue 1???? ??Lille ??PSG/Monaco o3 ????Serie A… - Enzolott : @Gennaro55591240 @fnapolisempre83 Dal settore giovanile del Napoli sono usciti giocatori (non fenomeni perché quell… - blab_live : #SerieA, #AtalantaNapoli @Atalanta_BC @sscnapoli super sfida per la Champions, azzurri in emergenza. Probabili for… - formicolarosar2 : @maxgallico Non mi risulta che l’everton stia vincendo qualcosa in Inghilterra, zero titoli anche per l’evento con… - ilnapolionline : DIRETTA SERIE A - Atalanta-Napoli, ci sarà foschia nell'orario della gara - -