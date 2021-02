Napoli, il punto sugli infortunati. In tanto sono vicini al rientro (Di domenica 21 febbraio 2021) Napoli, la situazione degli infortunati in casa azzurra Il Napoli nelle ultime settimane è alle prese con l’emergenza infortuni, con Gattuso che ha dovuto fare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 21 febbraio 2021), la situazione degliin casa azzurra Ilnelle ultime settimane è alle prese con l’emergenza infortuni, con Gattuso che ha dovuto fare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA EMERGENZA INFORTUNI, STRISCIA NEGATIVA PER GLI AZZURRI. ECCO COME STANNO LE COSE, I DETTAGLI >>>>… - BdeligioBruno : RT @Budicca3: Chiuso per assembramento il punto vendita di Napoli nel quartiere Fuorigrotta della catena Sole365. A far intervenire le FF… - Chiariello_CS : RT @allgoalsnapoli: News, interviste e approfondimenti nell’appuntamento radiofonico di Punto Nuovo Sport Show alla vigilia di Atalanta-Nap… - ignaziore : RT @Budicca3: Chiuso per assembramento il punto vendita di Napoli nel quartiere Fuorigrotta della catena Sole365. A far intervenire le FF… - RiccardoModesti : RT @Budicca3: Chiuso per assembramento il punto vendita di Napoli nel quartiere Fuorigrotta della catena Sole365. A far intervenire le FF… -