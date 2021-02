Napoli | controlli a tappeto anti-Covid | elevate 104 sanzioni

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidei Carabinieri ache hanno elevato 104-contagio e chiuso tre locali, scoprendo tra l’altro al Vomero un pub con 15 clienti e dipendenti in “nero“. Il comando provinciale Carabinieri diaveva previsto per il sabato appena trascorso un dispiegamento di militari in tutta la città volgendo particolare attenzione nelle zone della movida cittadina. I militari della compagniacentro hanno setacciato le strade. 119 i cittadini identificati di cui oltre 40 con precedenti e 36 i veicoli controllati. I carabinieri della compagniaBagnoli hanno sanzionato per mancato uso della mascherina alcuni cittadini nei pressi degli chalet e del lungomare ...

Salvato95551627 : RT @NapoliToday: #Cronaca Blitz nel pub, cenavano oltre l'orario consentito: multate 15 persone - NapoliToday : #Cronaca Blitz nel pub, cenavano oltre l'orario consentito: multate 15 persone - mvincenzo : @renatoferrara Scusa, non lo sai che i reati o le infrazioni commessi a Napoli sono più gravi che altrove? ????? Pu… - campaniafelixit : Napoli: controlli a tappeto dei carabinieri. 104 sanzioni anti-contagio. Al vomero un pub con 15 clienti e dipenden… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli controlli

Non sono mancati comunque anche i. Lo stesso di sindaco Vincenzo, ieri pomeriggio, accompagnato dalla polizia municipale e dalla protezione civile ha camminato lungo le vie del ...Campania in zona Arancione. Per De Luca è inevitabile: zero, città abbandonateIl comando provinciale Carabinieri di Napoli ha previsto per il sabato appena trascorso un dispiegamento di militari in tutta la citta' volgendo ...ARZANO – Controlli a tappeto nell’area nord di napoli per i carabinieri del comando provinciale. I Carabinieri della Compagnia di Casoria, supportati dai militari delle Compagnie limitrofe hanno effet ...