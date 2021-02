Mydrama | «Ringrazio la sofferenza che mi ha resa quella che sono»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 21 febbraio 2021) Quando si spengono le luci, i sogni si avverano. Alessandra Martinelli, meglio conosciuta come Mydrama, ne è talmente convinta da averci scritto una canzone: si chiama Le Luci, è stata realizzata insieme a Dani Faiv e segna il suo ritorno alla musica dopo l’esperienza di X Factor che l’ha vista fuori a un passo dalla finale. Il brano, che arriva dopo il successo di singoli come Cornici bianche e Vieni con me, è anche un omaggio a una città che ha sempre rappresentato per Mydrama una dimensione sicura, un luogo in grado di solleticare la sua curiosità e di connetterla con il mondo: Milano. «È una città che mi ha fatto scoprire tantissime cose, visto che vengo da un paese di duemila abitanti» spiega Alessandra al telefono proprio dalla città che ama così tanto, ma nella quale non si è ancora trasferita («Al momento mi appoggio a delle amiche, sono un po’ nomade perché torno spesso a casa dai miei»). https://www.youtube.com/watch?v=5T-hihpPFvg