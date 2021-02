Muriel: “Se l’Atalanta gioca come oggi sarà difficile anche per il Real Madrid” (Di domenica 21 febbraio 2021) Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha parlato così a Sky Sport dopo il successo sul Napoli: “Era molto importante vincere oggi. La vittoria ha un peso molto importante nella corsa Champions, è una spinta molto importante inoltre per la partita di mercoledì col Real Madrid. In campionato volevamo recuperare il terreno che avevamo perso e oggi abbiamo meritato questa vittoria. Il Napoli è un rivale di livello, giocare così bene contro di loro è una cosa che mi dà tanta motivazione. Il mister mi sta dando spazio e voglio sfruttarlo al meglio.Real Madrid? Se l’Atalanta gioca come oggi, concedendo poco e creando tanto, sarà molto ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Luis, attaccante del, ha parlato così a Sky Sport dopo il successo sul Napoli: “Era molto importante vincere. La vittoria ha un peso molto importante nella corsa Champions, è una spinta molto importante inoltre per la partita di mercoledì col. In campionato volevamo recuperare il terreno che avevamo perso eabbiamo meritato questa vittoria. Il Napoli è un rivale di livello,re così bene contro di loro è una cosa che mi dà tanta motivazione. Il mister mi sta dando spazio e voglio sfruttarlo al meglio.? Se, concedendo poco e creando tanto,molto ...

