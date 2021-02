Muore per Covid la madre di Ronaldinho: lui aveva sostenuto il negazionista Bolsonaro (Di domenica 21 febbraio 2021) Grave lutto per Ronaldinho: a 71 anni è morta Miguelina, la mamma dell'ex stella di Psg, Barcellona e Brasile, con un breve passato italiano nel Milan. Attraverso i propri canali social, Ronaldinho ha ... Leggi su globalist (Di domenica 21 febbraio 2021) Grave lutto per: a 71 anni è morta Miguelina, la mamma dell'ex stella di Psg, Barcellona e Brasile, con un breve passato italiano nel Milan. Attraverso i propri canali social,ha ...

repubblica : Nel Texas stravolto da gelo e blackout: “Qui si muore in casa”: L’ondata di maltempo ha mandato in tilt i servizi p… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #16febbraio 1907 muore Giosuè #Carducci, professore, poeta e Premio #Nobel per la Letteratura.… - GiaSilvestrini : Chi muore per Covid - Etruria72 : @paolorm2012 @LaStampa Per il governo c'è solo il Covid, tutto il resto non conta. Anzi direi se la gente muore di… - ANNAQuercia : per oggi non si muore, con testo-Gianna Nannini -