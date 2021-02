MOVIOLA – Atalanta-Napoli | Pessina chiede un rigore | Di Bello lascia continuare

Leggi su sportface

(Di domenica 21 febbraio 2021) Episodio daincon ilchiesto a gran voce da Matteo. Il centrocampista nerazzurro finisce giù in area, per Disi puòma sono tante le proteste del numero 32. Il Var non interviene e così il penalty non viene assegnato. Guardando il replay, sfugge dove possa essere il contatto e dunque ci sentiamo di condividere la scelta del direttore di gara. SportFace.