Movimento 5 Stelle | Di Battista avanza sospetti sulla nascita del governo Draghi

(Di domenica 21 febbraio 2021) Alessandro Difuori dal, lasciato perché a suo dire molti dei punti cardine dell'ideologia che li ha fatti nascere, adesso sono stati disattesi dai grillini in questa legislatura. Questa legislatura, nata dopo le elezioni del 4 marzo 2018, quando ilfu il partito singolo più votato, è stata la prima esperienza didei pentastellati. Sarà per la legge elettorale che non consente governi stabili, ma fatto sta che quello che era nato per scardinare il sistema, per pulire la politica da “inciuci” e poteri forti, ha finito per adeguarsi a tutto ciò. Sono queste le cose che Diha rinfacciato al, e da lì nascono anche le recenti defezioni Parlamentare di Senatori e Deputati eletti con il M5S e adesso espulsi ...

fattoquotidiano : ESPULSIONI I parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno votato No al governo Draghi sono gli unici che hanno de… - CarloCalenda : La liquefazione del Movimento 5 Stelle, le conseguenze dei loro deliri sull'ILVA e la serietà che merita il Governo… - Linkiesta : Alle fesserie sull’evoluzione europeista, democratica e progressista di #Conte e dei 5S, al momento, sembrano crede… - rosarioT1970 : RT @ragusaibla: @PoliticaPerJedi Prime osservazioni puntuali sul fallimento della linea Bettini-Zingaretti con la scissione grillina, Conte… - LaraAmmendola : RT @LeoBollino: Volevo ricordare a tutti i delusi che grazie al Movimento 5 stelle sono stati risarciti i cittadini truffati dalle banche.?? -

Ultime Notizie dalla rete : Movimento Stelle

Per fortuna sono rimasti loro, i cinque. O quello che resta. Grazie super Mario! Grazie, ... Senza di lui e i suoi colleghi del(anche quelli fuoriusciti) questa rubrica non avrebbe ...Grillo vorrebbe che coordinasse il vertice dei Cinque. Ma per questa soluzione ci sarebbe ... serra le fila dei governisti per riprendere il controllo totale del. Infatti, ragionano ...Carpi si impegna ad essere un Comune in prima linea nel contenimento del fumo passivo, introducendo azioni concrete. È quanto deciso da una mozione, presentata da alcuni consiglieri di maggioranza e a ...Partito per cambiare il mondo, il M5S ha finito per cambiare se stesso. Film che la storia politica ha proiettato una miriade di volte.