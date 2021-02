Mondiali Cortina, gli orari dello slalom speciale maschile di oggi (Di domenica 21 febbraio 2021) Lo slalom speciale maschile di oggi, domenica 21 febbraio, chiuderà il programma di gare dei Mondiali di Cortina 2021. In questa giornata conclusiva, molte delle speranze azzurre sono riposte su Alex Vinatzer, tra i migliori talenti italiani della specialità. Insieme al 21 enne di Bolzano, si giocheranno le proprie chance anche i più esperti Moelgg, Gross e Razzoli, con l’obiettivo di centrare un piazzamento tra i primi dieci. A seguire l’orario di inizio della prima e seconda manche, oltre alle info sulla copertura TV. orario prima e seconda manche dello slalom speciale maschile La prima manche inizierà alle ore 10:00, mentre la partenza della seconda prova è fissata per le 13:30, ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 21 febbraio 2021) Lodi, domenica 21 febbraio, chiuderà il programma di gare deidi2021. In questa giornata conclusiva, molte delle speranze azzurre sono riposte su Alex Vinatzer, tra i migliori talenti italiani della specialità. Insieme al 21 enne di Bolzano, si giocheranno le proprie chance anche i più esperti Moelgg, Gross e Razzoli, con l’obiettivo di centrare un piazzamento tra i primi dieci. A seguire l’o di inizio della prima e seconda manche, oltre alle info sulla copertura TV.o prima e seconda mancheLa prima manche inizierà alle ore 10:00, mentre la partenza della seconda prova è fissata per le 13:30, ...

Eurosport_IT : LUCA DE ALIPRANDINIIIIIIIIII! ?????? Che impresa dell'azzurro che centra la medaglia d'ARGENTO nel Gigante ai Mondia… - Eurosport_IT : ?????? SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! L'urlo di #DeAliprandini dopo L'ARGENTO nello slalom Gigante dei Mondiali di Cor… - Eurosport_IT : LA GARA PERFETTA DI LUCA DE ALIPRANDINI! ???????? Luca De Aliprandini conquista la medaglia d'argento in gigante ai Mo… - tuttopuntotv : Mondiali Cortina, gli orari dello slalom speciale maschile di oggi - Priorefilippo : RT @cortina2021: #Cortina2021: una cerimonia “From Ski to the Sky” per salutare i Mondiali in programma domenica 21 febbraio subito dopo la… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Cortina Offese alla Meloni: Messa,'Condanna come donna e ministro' Read More Ambiente E - Distribuzione in pista a Cortina 20 Febbraio 2021 Gli interventi in chiave green ai Mondiali di Sci Alpino LE ULTIME NOTIZIE Read More News Covid, Mattarella: 'Riconoscenti al ...

Vaccino Covid e misure, le richieste delle Regioni Read More Ambiente E - Distribuzione in pista a Cortina 20 Febbraio 2021 Gli interventi in chiave green ai Mondiali di Sci Alpino LE ULTIME NOTIZIE Read More News Covid, Mattarella: 'Riconoscenti al ...

Mondiali di Cortina 2021, slalom speciale maschile: orari tv, favoriti e italiani QUOTIDIANO.NET Corriere del Ticino 13 ore fa Cortina d'Ampezzo, 20 febbraio 2021 - Katharina Liensberger sconfigge le campionesse Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin nello slalom femminile dei Mondiali di sci a Cortina d'Ampezzo. Leggi ...

Una rete più resiliente e sostenibile: gli interventi di E-Distribuzione per Cortina 2021 "In previsione dei Mondiali di sci è stata rivista la rete di distribuzione ... Quella di Zuel (frazione di Cortina) è stata potenziata con la ricostruzione della sezione Mt in fabbricato (prima ...

Read More Ambiente E - Distribuzione in pista a20 Febbraio 2021 Gli interventi in chiave green aidi Sci Alpino LE ULTIME NOTIZIE Read More News Covid, Mattarella: 'Riconoscenti al ...Read More Ambiente E - Distribuzione in pista a20 Febbraio 2021 Gli interventi in chiave green aidi Sci Alpino LE ULTIME NOTIZIE Read More News Covid, Mattarella: 'Riconoscenti al ...Cortina d'Ampezzo, 20 febbraio 2021 - Katharina Liensberger sconfigge le campionesse Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin nello slalom femminile dei Mondiali di sci a Cortina d'Ampezzo. Leggi ..."In previsione dei Mondiali di sci è stata rivista la rete di distribuzione ... Quella di Zuel (frazione di Cortina) è stata potenziata con la ricostruzione della sezione Mt in fabbricato (prima ...