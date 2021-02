Miti sulla produzione dei vaccini | ovvero perché non si può “condividere il brevetto con dozzine di altre aziende farmaceutiche” e porre fine alla pandemia

Leggi su bufale

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ci avete chiesto in molti un quesito assai semplice. E scommetto ve lo chiedete anche a casa e nei bar. Se Sabin ha reso pubblico ildei suoinon rendono pubblico il vaccino Pfizer per far finire la? Non è una domanda peregrina. Se la sono fatta in molti, anche persone importanti. Ma la risposta non era così facile. L’abbiamo reperita in un testo di Derek Lowe, ricercatore farmaceutico e l’abbiamo tradotta per voi. Eccola qui. Negli ultimi giorni molti si sono chiestinon sono state coinvoltenelladei. Perlopiù dopo questo tweet The vaccine shortage doesn’t need to exist. Pfizer and Moderna could share their design with the dozens ...