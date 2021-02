Misure anti-Covid, forse già domani il nuovo decreto. Proroga del divieto di spostamento tra regioni e nuovi criteri per le chiusure: le norme allo studio del governo (Di domenica 21 febbraio 2021) Covid, forse già domani il decreto con le nuove Misure: criteri diversi per i divieti Potrebbe arrivare già domani il decreto anti-Covid con le nuove Misure restrittive, che dovrebbe includere anche criteri diversi per i divieti. allo stato attuale delle cose, infatti, vi sono due scadenze: il 25 febbraio è il termine ultimo per il divieto di spostamento tra regioni, mentre il 5 marzo scade il decreto anti-Covid attualmente in vigore, che prevede, tra le altre cose, la suddivisione dell’Italia in 4 aree a seconda delle fasce di rischio. L’intenzione di Draghi è di ... Leggi su tpi (Di domenica 21 febbraio 2021)giàilcon le nuovediversi per i divieti Potrebbe arrivare giàilcon le nuoverestrittive, che dovrebbe includere anchediversi per i divieti.stato attuale delle cose, infatti, vi sono due scadenze: il 25 febbraio è il termine ultimo per ilditra, mentre il 5 marzo scade ilattualmente in vigore, che prevede, tra le altre cose, la suddivisione dell’Italia in 4 aree a seconda delle fasce di rischio. L’intenzione di Draghi è di ...

fattoquotidiano : Salvini apre il fronte delle misure anti-Covid: “Il Cts non può cambiare idea in dieci giorni” - RegioneER : Misure straordinarie per la qualità dell'aria: dal 1° marzo in tutti i Comuni di pianura dell'Emilia-Romagna??blocc… - FF_AAediPolizia : RT @Viminale: Controlli del #20febbraio sulle misure anti-#COVID19. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?100.774 persone, 1.672 sanziona… - estensecom : Una festa tra universitari costata molto cara ai partecipanti: 400 euro di multa ai 30 studenti scoperti dai carabi… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Alle 19 il #governo e le #Regioni si vedranno in videoconferenza in vista del Consiglio dei ministri di domattina per valuta… -