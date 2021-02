Misure, alle 19 il confronto governo-regioni. Collegati i ministri Speranza e Gelmini. Sul tavolo anche il nodo vaccini e zone (Di domenica 21 febbraio 2021) Appuntamento decisivo per le future Misure anti-covid. E’ stato convocato per questa sera alle ore 19 un incontro in videoconferenza governo-regioni in vista del cdm di domattina. Al centro della riunione, che vedrà la partecipazione della ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e del ministro della Salute Roberto Speranza, la proroga del divieto di spostamento tra regioni, in scadenza il 25 febbraio, e, probabilmente, la questione dei vaccini. L’intenzione di Draghi è di cambiare marcia rispetto all’esecutivo Conte e di approvare le Misure restrittive con largo anticipo rispetto alla scadenza, a differenza di quanto veniva fatto precedentemente. Del resto è il primo dossier che il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Appuntamento decisivo per le futureanti-covid. E’ stato convocato per questa seraore 19 un incontro in videoconferenzain vista del cdm di domattina. Al centro della riunione, che vedrà la partecipazione della ministra per gli Affari regionali Mariastellae del ministro della Salute Roberto, la proroga del divieto di spostamento tra, in scadenza il 25 febbraio, e, probabilmente, la questione dei. L’intenzione di Draghi è di cambiare marcia rispetto all’esecutivo Conte e di approvare lerestrittive con largo anticipo rispetto alla scadenza, a differenza di quanto veniva fatto precedentemente. Del resto è il primo dossier che il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi ...

