Ministro sport francese: “Mbappe, resta al PSG. Vogliamo continuare ad ammirarti” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Kylian, devi restare in Francia“. È questo il messaggio del Ministro dello sport della Francia, Roxana Maracineanu, a Kylian Mbappé. Il talento del PSG è uno dei calciatori più apprezzati e maggiormente chiacchierati in tema mercato in vista della prossima stagione con il Real Madrid alla finestra. Ma anche il Ministro dello sport francese prende posizione e chiede a Mbappé di rimanere in patria: “Vogliamo continuare a vederti giocare in questo modo. Abbiamo bisogno di te, il pubblico ha bisogno di te, il Psg ha bisogno di te e i giovani calciatori devono avere degli esempi da seguire” ha chiosato il Ministro. sportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) “Kylian, devire in Francia“. È questo il messaggio deldellodella Francia, Roxana Maracineanu, a Kylian Mbappé. Il talento del PSG è uno dei calciatori più apprezzati e maggiormente chiacchierati in tema mercato in vista della prossima stagione con il Real Madrid alla finestra. Ma anche ildelloprende posizione e chiede a Mbappé di rimanere in patria: “a vederti giocare in questo modo. Abbiamo bisogno di te, il pubblico ha bisogno di te, il Psg ha bisogno di te e i giovani calciatori devono avere degli esempi da seguire” ha chiosato ilFace.

