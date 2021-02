Milan, Romagnoli: «Inter? Ci metto la faccia. Ora rialziamoci» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il difensore rossonero Alessio Romagnoli è Intervenuto su Instagram per commentare il derby perso dal Milan contro l’Inter: le sue parole Alessio Romagnoli è Intervenuto con un post su Instagram dopo la pesante sconfitta subita oggi pomeriggio dal Milan nel derby contro l’Inter. Il capitano del Diavolo ha così commentato la partita, rivolgendo uno sguardo di speranza e determinazione verso il futuro: «Metterci la faccia quando va tutto bene è facile, ma è importante farlo anche oggi. Cadere fa parte del gioco del calcio, ma per un gruppo come il nostro rialzarsi e invertire subito la rotta è un dovere. Insieme, uniti. Come sempre». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il difensore rossonero Alessiovenuto su Instagram per commentare il derby perso dalcontro l’: le sue parole Alessiovenuto con un post su Instagram dopo la pesante sconfitta subita oggi pomeriggio dalnel derby contro l’. Il capitano del Diavolo ha così commentato la partita, rivolgendo uno sguardo di speranza e determinazione verso il futuro: «Metterci laquando va tutto bene è facile, ma è importante farlo anche oggi. Cadere fa parte del gioco del calcio, ma per un gruppo come il nostro rialzarsi e invertire subito la rotta è un dovere. Insieme, uniti. Come sempre». Leggi su Calcionews24.com

