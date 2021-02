Milan, Pioli: “Il gol iniziale ci ha condizionati. Bisogna alzare il nostro livello” (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Milan esce con le ossa rotte dalla sfida contro l'Inter. Nel giro di una settimana, i rossoneri si ritrovano dal vantaggio di due punti alla seconda posizione a meno quattro dalla vetta.caption id="attachment 1074489" align="alignnone" width="3000" Milan Pioli, getty images/captionLE PAROLE DI PioliIl tecnico Stefano Pioli commenta il brutto k.o. rimediato dai suoi uomini ai microfoni di Dazn: "Il gol subito dopo 5 minuti ci ha condizionati. Era difficile trovare spazi. Nel primo tempo ci è mancato il ritmo, non siamo riusciti a segnare. Sul secondo gol avremmo dovuto fermare l'azione prima. Non ho nulla da dire alla mia squadra, avremmo potuto fare meglio nel primo tempo. Ibrahimovic? Un attaccante dipende molto dall'andamento di tutta la squadra. Handanovic era da tanto che non ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilesce con le ossa rotte dalla sfida contro l'Inter. Nel giro di una settimana, i rossoneri si ritrovano dal vantaggio di due punti alla seconda posizione a meno quattro dalla vetta.caption id="attachment 1074489" align="alignnone" width="3000", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Stefanocommenta il brutto k.o. rimediato dai suoi uomini ai microfoni di Dazn: "Il gol subito dopo 5 minuti ci ha. Era difficile trovare spazi. Nel primo tempo ci è mancato il ritmo, non siamo riusciti a segnare. Sul secondo gol avremmo dovuto fermare l'azione prima. Non ho nulla da dire alla mia squadra, avremmo potuto fare meglio nel primo tempo. Ibrahimovic? Un attaccante dipende molto dall'andamento di tutta la squadra. Handanovic era da tanto che non ...

