Milan | Kessie | «Ibrahimovic ci ha detto questo a fine gara»

(Di domenica 21 febbraio 2021) Franck, centrocampista del, cerca di risollevare il morale ai rossoneri dopo la sconfitta contro l'Inter. Le sue parole Franck, centrocampista del, ha parlato aai microfoni di Sky Sport. Le sue parole. TIFOSI – «Mi dispiace per i nostri tifosi che ci hanno caricato in ogni modo, oggi non è andato bene ma non dobbiamo mollare. Occorre alzare il livello per continuare il nostro percorso iniziato nel 2020». IBRA – «Ibra ci hache il calcio è così: quando perdi fai male ma dobbiamo alzare la testa per andare nuovamente forte perché mancano ancora tante partite».