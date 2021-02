Milan-Inter, ressa fuori da San Siro (Di domenica 21 febbraio 2021) Serie A, ressa davanti allo stadio San Siro per Milan-Inter, la sfida di campionato che mette in palio la vetta della classifica. Clima incandescente a Milano a poche ore dal fischio di inizio di Milan-Inter, con migliaia di tifosi che si sono radunati all’esterno dello stadio per sostenere le squadre al momento dell’arrivo presso l’impianto e per far sentire il proprio sostegno nonostante le restrizioni in vigore per il Covid. Una su tutte, ovviamente, gli stadi chiusi. Nel corso della mattinata, i tifosi del Milan – secondo l’ANSA settemila circa – si sono avvicinati al luogo dove erano radunati i tifosi dell’Inter. Sostanzialmente le due Curve si sono trasferite sul piazzale antistante l’impianto. Cori, bandiere, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021) Serie A,davanti allo stadio Sanper, la sfida di campionato che mette in palio la vetta della classifica. Clima incandescente ao a poche ore dal fischio di inizio di, con migliaia di tifosi che si sono radunati all’esterno dello stadio per sostenere le squadre al momento dell’arrivo presso l’impianto e per far sentire il proprio sostegno nonostante le restrizioni in vigore per il Covid. Una su tutte, ovviamente, gli stadi chiusi. Nel corso della mattinata, i tifosi del– secondo l’ANSA settemila circa – si sono avvicinati al luogo dove erano radunati i tifosi dell’. Sostanzialmente le due Curve si sono trasferite sul piazzale antistante l’impianto. Cori, bandiere, ...

