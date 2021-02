Milan-Inter | Pioli | “Dobbiamo nuovamente alzare il livello Cambio Ibrahimovic? Ecco cosa è successo”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ilsubisce una brutta batosta nello scontro scudetto contro i cugini dell', Lautaro Martinez: “Lavoriamo sempre per dare il massimo. Handanovic sempre al top”Un 3-0 perentorio che allontana ildalla prima posizione in classifica. I nerazzurri allungano e si portano a 4 punti di distanza. Il tecnico del, Stefano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita.Il tecnico rossonero appare rammaricato per la brutta sconfitta, ma ha subito voglia di ripartire: "Sicuramente è pesato molto il gol subito dopo cinque minuti. Poi abbiamo fatto fatica a trovare ritmo e quella qualità che ci poteva servire per trovare spazio. Nel primo tempo c'è mancato sicuramente ritmo, tutto quello che invece abbiamo messo nella ...

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE Facce da #DerbyMilano! ?? ???? #Lautaro Martinez ???? Ivan #Perisic ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo… - GOAL_ID : FT: Milan 0-3 Inter Il Biscione merajai Derby della Madonnina! - pandablackblue : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI 'Una vittoria per gli #InterFans' ??? Così Antonio #Conte al termine del #DerbyMilano ?? #MilanInter ???? #F… - FloLuquinha : RT @MondoSportivoIT: L'#Inter batte il #Milan con un sonoro 3-0 nel #DerbydellaMadonnina. Duello a distanza tra #Ibrahimovic e #Lukaku vint… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

Lautaro e l'si prendono il derby di forza e volano a +4 sul. C'è un destino a passo di tango negli ultimi bomber capaci di una marcatura multipla nella stracittadina: dopo Milito e Icardi, ecco il ...Sorride ed è sereno, forse come non mai da quando siede sulla panchina nerazzurra. Antonio Conte analizza in tranquillità lo 0 - 3 che lancia la sualassù in classifica, a +4 sul: 'Se si tratta della più bella vittoria da quando sono a Milano? Beh, mi auguro debba ancora arrivare... Di certo è stato un match bellissimo, non ...Rimane in pressione il Milan.16:23. 59' Tonali semina il panico in area ma non trova lo spazio per la conclusione. Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku16:31. 65' Traversone di… Leggi ...Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Inter, derby di Milano del 23° turno di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni ...