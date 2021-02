Milan-Inter, migliaia di tifosi assembrati fuori da San Siro: nessun distanziamento e molte persone senza mascherina – Video (Di domenica 21 febbraio 2021) Nonostante i divieti di assembramento per la pandemia, e nonostante il quadro epidemiologico in Italia sia in peggioramento, Lombardia compresa, migliaia di tifosi si sono dati appuntamento fuori dallo stadio San Siro per accogliere le due squadra Milanesi, Inter e Milan, impegnate nel derby. Come si vede dalle immagini, il distanziamento fisico non viene rispettato, e tra cori e urla sono molte le persone senza mascherina. Video Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Nonostante i divieti di assembramento per la pandemia, e nonostante il quadro epidemiologico in Italia sia in peggioramento, Lombardia compresa,disi sono dati appuntamentodallo stadio Sanper accogliere le due squadraesi,, impegnate nel derby. Come si vede dalle immagini, ilfisico non viene rispettato, e tra cori e urla sonoleInstagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

