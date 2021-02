Milan-Inter, l’esultanza social di Javier Zanetti: “Grande partita, sempre insieme…”. Il post Instagram (Di domenica 21 febbraio 2021) L'esultanza social del"Tractor", Javier Zanetti.Sulle ali dell'entusiasmo per l'importantissima vittoria dell'Inter nel "Derby della Madonnina", con un netto 0-3 ai danni del Milan, il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, ha commentato a caldo il successo della "Stracittadina", tramite il proprio canale "Instagram". Di seguito il post del "Tractor".Grande partita!!! Complimenti a tutti!! sempre insieme!!! sempre forza Interembedcontent src="Instagram" url="https://www.Instagram.com/p/CLkHDURpJFE/?utm source=ig web copy link" Leggi su mediagol (Di domenica 21 febbraio 2021) L'esultanzadel"Tractor",.Sulle ali dell'entusiasmo per l'importantissima vittoria dell'nel "Derby della Madonnina", con un netto 0-3 ai danni del, il vicepresidente nerazzurro, ha commentato a caldo il successo della "Stracittadina", tramite il proprio canale "". Di seguito ildel "Tractor".!!! Complimenti a tutti!!insieme!!!forzaembedcontent src="" url="https://www..com/p/CLkHDURpJFE/?utm source=ig web copy link"

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - petergomezblog : Milan-Inter, migliaia di tifosi assembrati fuori da San Siro: nessun distanziamento e molte persone senza mascherin… - trash_italiano : Andrea Pucci, conduttore de #lapupaeilsecchione, durante Milan-Inter - emmpad2 : RT @CalcioFinanza: Momenti di tensione fuori da #SanSiro prima del derby tra #Milan e #Inter: interviene la polizia - DavidBasco86 : un periodo negativo lo attraversano tutte,ok. Ma non un momento così, non prendiamoci in giro,noi siamo in un perio… -