Milan-Inter | le formazioni ufficiali del derby di Milano | Serie A News

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tutto pronto a 'San Siro' per ildio traed! Lescelte dai tecnici Stefano Pioli ed Antonio Conte, ledeldiPianeta

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - Inter : ?? | ALLENAMENTO -2 al #DerbyMilano! Nerazzurri in campo ?? Guarda tutte le foto ?? - SkySport : ULTIM'ORA Morto Mauro Bellugi, Inter con lutto al braccio Contro il Milan verrà osservato anche 1' di silenzio… - saverio_64 : RT @TheOrologio: Ci siamo. Tutti confermati gli undici anti-Lazio, al momento la miglior @inter possibile per dar battaglia a un #Milan c… - emz__8 : @Spikol88 @gragra2368 @capuanogio @BeppeSala Ha più tifosi la Juve a Milano di Inter e Milan sommate e parlate di Calabria ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

Momenti di tensione prima del derby, quando le tifoserie di, presenti a migliaia a San Siro, sono quasi entrate in contatto. Dopo il passaggio del pullman rossonero davanti al gate 14, centinaia di supporters delsi sono diretti verso l'...Momenti di tensione ad un'ora e mezza dal derby quando le tifoserie di, presenti a migliaia a San Siro, sono quasi entrate in contatto. Dopo il passaggio del pullman rossonero davanti ...Milan-Inter inizierà tra meno di due ore, ma l'entusiasmo è già ...Migliaia di ultrà davanti allo stadio per sostenere la propria squadra. Gli interisti radunati nella zona del «Baretto», la Curva milanista al Cancello 14. Assembramenti e poche mascherine. Striscione ...