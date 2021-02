Milan-Inter | le formazioni ufficiali

Leggi su itasportpress

(Di domenica 21 febbraio 2021) Lediper il derby:(4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. ConteSan Siro va in scena il 174° derby della Madonnina train A, sfida chiave in ottica scudetto. Pioli si affida a Ibrahimovic in avanti, supportato alle spalle dal tridente Saelemaekers-Calhanoglu-Rebic. Tonali sostituisce l'infortunato Bennacer. Conte sceglie Eriksen a centrocampo, con Perisic sulla sinistra. In attacco confermata la coppia Lukaku-Lautaro. ITA Sport Press.