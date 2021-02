Milan Inter, giallo pesante per Hakimi: squalificato contro il Genoa (Di domenica 21 febbraio 2021) Achraf Hakimi è stato ammonito nel corso del primo tempo di Milan Inter: il marocchino era diffidato e salterà il Genoa Tanti diffidati in casa Inter e il primo a farne le spese è Achraf Hakimi. Il marocchino è stato ammonito da Doveri a metà primo tempo per un Intervento scomposto su Theo Hernandez. L’ex Borussia Dortmund era diffidato e sarà quindi costretto a saltare il match di domenica pomeriggio contro il Genoa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Achrafè stato ammonito nel corso del primo tempo di: il marocchino era diffidato e salterà ilTanti diffidati in casae il primo a farne le spese è Achraf. Il marocchino è stato ammonito da Doveri a metà primo tempo per unvento scomposto su Theo Hernandez. L’ex Borussia Dortmund era diffidato e sarà quindi costretto a saltare il match di domenica pomeriggioil. Leggi su Calcionews24.com

