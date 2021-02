Milan-Inter 0-3 diretta live | tris nerazzurro con Lukaku

(Di domenica 21 febbraio 2021) 27'st Meitè cerca Ibra in profondità, ma lo svedese è in fuorigioco. Ilha mollato. L'uno-dueè stato devastante. 24'st Adesso...

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE Facce da #DerbyMilano! ?? ???? #Lautaro Martinez ???? Ivan #Perisic ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo… - SkySport : ULTIM'ORA Morto Mauro Bellugi, Inter con lutto al braccio Contro il Milan verrà osservato anche 1' di silenzio… - mcariota : RT @italyfirstnow: Da osservatore era quasi incredibile nonché irreale che gli scappati da casa del #Milan fossero primi. Nettamente supe… - terribile76 : RT @1987_Lorenza: L'Inter ha subito solo ed è riuscita a fare 2 goal. Il Milan senza rigori non vince mai. Siamo inferiori? No. -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

0 - 1 LIVE 5', 57' Lautaro Martinez(4 - 2 - 3 - 1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.Turno 'spezzatino' per la serie A , che dopo gli anticipi di venerdì e sabato torna in campo con altre quattro partite . Riflettori sulle due sfide pomeridiane:e Atalanta - Napoli . Nel derby della Madonnina i rossoneri di Pioli tenteranno il controsorpasso sugli uomini di Conte . Ma il mister nerazzurro però non vuole sentir parlare di primato.Fornisci una valutazione generale del sito: ...Alle 15 a San Siro va in scena il terzo derby stagionale. Perché i temi del derby Milan-Inter che andrà in scena oggi alle 15 a San Siro sono molteplici. numeri e precedenti del… Leggi ...