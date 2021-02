Milan-Inter 0-3 | derby nerazzurro e Conte in fuga

(Di domenica 21 febbraio 2021) L’domina il, travolge ilper 3-0 e va in. I nerazzurri si aggiudicano la stracittadina, valida per la 23esima giornata, e consolidano il primo posto con 53 punti, staccando i rossoneri di 4 lunghezze. Il verdetto matura al termine di una sfida tutta in discesa per la formazione di. I nerazzurri sbloccano subito il risultato con l’attaccante argentino, a segno al 5? con un preciso colpo di testa su perfetto suggerimento di Lukaku. Il gol in apertura consente all’di impostare il match secondo un copione ideale: squadra raccolta e spazio alle ripartenze di Perisic, che ‘ara’ la fascia sinistra e insidia costantemente la retroguardia rossonera. Il croato offre a Lukaku la palla del raddoppio, ma il centravanti belga non trova il tap-in vincente da 2 ...

16.58 Calcio, Serie A: il derby è dell'Nel derby fa festa l'che batte 3 - 0 ile allunga in testa. Parte forte l'che al 5' è avanti: Lukaku affonda,Kjaer salva in scivolata palla di nuovo al belga che pennella un cross perfetto per la '...Il derby scudetto è dell'. Conte vola a +4 in vetta grazie alla coppia gol Lautaro - Lukaku , dopo il sorpasso sui rossoneri nella settimana scorsa. Affonda Pioli , che incassa la seconda sconfitta consecutiva in ...Prosegue la Serie A con gli incontri della ventitreesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche la classifica.Derby vinto e fuga in classifica. Meglio era impossibile. L'Inter ha battuto 3-0 il Milan e nell'arco di un mese ha rifilato due sconfitte ai rossoneri, che ora si leccano le ferite e subiscono anche ...