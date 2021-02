Michael Ruben Rinaldi, un romagnolo in WSBK (Di domenica 21 febbraio 2021) Certe volte è proprio vero che la fedeltà ad un Marchio paga. Al sesto anno di corse su Ducati, passando attraverso categorie minori e team clienti, il venticinquenne Michael Ruben Rinaldi viene promosso in Aruba.It Racing – Ducati Team per la stagione WSBK 2021. Era dalla fine del 2018, con l’addio di Marco Melandri, che un pilota italiano non prendeva parte al team ufficiale di Borgo Panigale. Ripercorriamo quindi le tappe della sua carriera, così da capire come sia arrivato a questa grande opportunità di lottare per il titolo mondiale. I primi passi di Michael Ruben Rinaldi tra Moto3 e Stock 600 Michael Ruben Rinaldi nasce, come tanti piloti nostrani, a Rimini il 21 dicembre 1995. Anche se le sue origini ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Certe volte è proprio vero che la fedeltà ad un Marchio paga. Al sesto anno di corse su Ducati, passando attraverso categorie minori e team clienti, il venticinquenneviene promosso in Aruba.It Racing – Ducati Team per la stagione2021. Era dalla fine del 2018, con l’addio di Marco Melandri, che un pilota italiano non prendeva parte al team ufficiale di Borgo Panigale. Ripercorriamo quindi le tappe della sua carriera, così da capire come sia arrivato a questa grande opportunità di lottare per il titolo mondiale. I primi passi ditra Moto3 e Stock 600nasce, come tanti piloti nostrani, a Rimini il 21 dicembre 1995. Anche se le sue origini ...

