"Mi candido". M5s da ridere, Dino Giarrusso nuovo leader politico: si schiantano (Di domenica 21 febbraio 2021) Il livello del caos dentro il Movimento 5 Stelle si misura dai dettagli: Dino Giarrusso, ex Iene oggi eurodeputato grillino e più noto per le sue ospitate nei talk di La7 che per le iniziative politiche, ha deciso di candidarsi al direttorio che sostituirà (forse) la figura del capo politico. C'è da dire che proprio l'esposizione mediatica ha fin qui sempre favorito la scalata di Giarrusso nel Movimento: agli Stati generali era stato il secondo esponente più votato, secondo solo ad Alessandro Di Battista (che oggi ha lasciato il Movimento). "Lo faccio per unire, ricucire, valorizzare gli attivisti - spiega lui a Repubblica -. Oggi più che mai serve unità, occorre tenere insieme la forza rivoluzionaria che abbiamo sempre avuto. Le diverse anime del M5s possono convivere. Le divisioni vanificano il nostro lavoro e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Il livello del caos dentro il Movimento 5 Stelle si misura dai dettagli:, ex Iene oggi eurodeputato grillino e più noto per le sue ospitate nei talk di La7 che per le iniziative politiche, ha deciso di candidarsi al direttorio che sostituirà (forse) la figura del capo. C'è da dire che proprio l'esposizione mediatica ha fin qui sempre favorito la scalata dinel Movimento: agli Stati generali era stato il secondo esponente più votato, secondo solo ad Alessandro Di Battista (che oggi ha lasciato il Movimento). "Lo faccio per unire, ricucire, valorizzare gli attivisti - spiega lui a Repubblica -. Oggi più che mai serve unità, occorre tenere insieme la forza rivoluzionaria che abbiamo sempre avuto. Le diverse anime del M5s possono convivere. Le divisioni vanificano il nostro lavoro e la ...

