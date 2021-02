METEO Italia. Alta Pressione in rinforzo, aria di primavera. Cambia a marzo (Di domenica 21 febbraio 2021) METEO SINO AL 28 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Il METEO della nuova settimana sarà segnato da una rimonta dell’anticiclone, che farà da muro alle perturbazione e trarrà ulteriore giovamento da flussi caldi d’origine subtropicale. Avremo quindi un anticipo di primavera in piena regola, con carattere di persistenza. Il tepore salirà prepotentemente alla ribAlta, con valori ovunque superiori alla media. Correnti calde in quota alimenteranno l’anticiclone, che si gonfierà a dismisura proteggendo tutta l’Europa Centro-Meridionale. Questo scorcio finale dell’inverno trascorrerà quindi nel più totale anonimato, a differenza del resto della stagione invernale che aveva visto frequenti fasi instabili, perturbate, fredde e nevose. In questo quadro anticiclonico dominante, nei primi giorni della settimana avremo ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 21 febbraio 2021)SINO AL 28 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Ildella nuova settimana sarà segnato da una rimonta dell’anticiclone, che farà da muro alle perturbazione e trarrà ulteriore giovamento da flussi caldi d’origine subtropicale. Avremo quindi un anticipo diin piena regola, con carattere di persistenza. Il tepore salirà prepotentemente alla rib, con valori ovunque superiori alla media. Correnti calde in quota alimenteranno l’anticiclone, che si gonfierà a dismisura proteggendo tutta l’Europa Centro-Meridionale. Questo scorcio finale dell’inverno trascorrerà quindi nel più totale anonimato, a differenza del resto della stagione invernale che aveva visto frequenti fasi instabili, perturbate, fredde e nevose. In questo quadro anticiclonico dominante, nei primi giorni della settimana avremo ...

