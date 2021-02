Meteo Italia al 7 marzo: in bilico tra GELO e forte Primavera (Di domenica 21 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici domenicali, nelle emissioni del mattino, hanno evidenziato un trend Meteo climatico piuttosto dinamico. L’Alta Pressione, che in questo momento sta coinvolgendo le nostre regioni e che tenderà a rafforzarsi decisamente nel corso della prossima settimana, potrebbe spostare il proprio baricentro determinando una discesa d’aria fredda – se non addirittura gelida – in direzione dell’Europa centro orientale. L’irruzione potrebbe avere delle conseguenze più o meno dirette sulle nostre regioni, dove peraltro le proiezioni termiche sono tutte concordi nell’identificare un generale abbassamento delle temperature proprio a inizio marzo. Molto dipenderà da dove andrà a posizionarsi con esattezza il blocco anticiclonico: potrebbe permanere a ridosso dell’Italia e a ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 21 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici domenicali, nelle emissioni del mattino, hanno evidenziato un trendclimatico piuttosto dinamico. L’Alta Pressione, che in questo momento sta coinvolgendo le nostre regioni e che tenderà a rafforzarsi decisamente nel corso della prossima settimana, potrebbe spostare il proprio baricentro determinando una discesa d’aria fredda – se non addirittura gelida – in direzione dell’Europa centro orientale. L’irruzione potrebbe avere delle conseguenze più o meno dirette sulle nostre regioni, dove peraltro le proiezioni termiche sono tutte concordi nell’identificare un generale abbassamento delle temperature proprio a inizio. Molto dipenderà da dove andrà a posizionarsi con esattezza il blocco anticiclonico: potrebbe permanere a ridosso dell’e a ...

