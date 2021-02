Mercedes-Benz - I curiosi e futuristici prototipi della Stella - FOTO GALLERY (Di domenica 21 febbraio 2021) Quella del marchio Mercedes è oggi una delle gamme più articolate del mercato dell'auto. Dalle tante berline alle Suv, passando per wagon, sportive e vari modelli a propulsione elettrica, già in vendita o in arrivo, il cliente della Stella ha oggi un'ampia possibilità di scelta. E, oltre alle innumerevoli auto prodotte, sono tante le concept che la Casa tedesca ha presentato fino a oggi, esprimendo al meglio le proprie potenzialità tecnologiche e di design. Per questo, come già accaduto con i prototipi della rivale BMW, nella nostra galleria di immagini abbiamo raccolto alcune delle più interessanti showcar realizzate dal costruttore di Stoccarda, caratterizzate da un look avveniristico e da soluzioni all'avanguardia. Leggi su quattroruote (Di domenica 21 febbraio 2021) Quella del marchioè oggi una delle gamme più articolate del mercato dell'auto. Dalle tante berline alle Suv, passando per wagon, sportive e vari modelli a propulsione elettrica, già in vendita o in arrivo, il clienteha oggi un'ampia possibilità di scelta. E, oltre alle innumerevoli auto prodotte, sono tante le concept che la Casa tedesca ha presentato fino a oggi, esprimendo al meglio le proprie potenzialità tecnologiche e di design. Per questo, come già accaduto con irivale BMW, nella nostra galleria di immagini abbiamo raccolto alcune delle più interessanti showcar realizzate dal costruttore di Stoccarda, caratterizzate da un look avveniristico e da soluzioni all'avanguardia.

accessoricarro1 : Paraurti posteriore adatto per MERCEDES Benz W209 CLK (2002-2009) Design OEM - MercedesBenz_IT : Massima innovazione in ogni aspetto nella nuova Classe C. Scoprila in anteprima mondiale domani alle 14:00:… - Ottutal1 : Mercedes-Benz 540 K Special Roadster bellamente restaurado - rubenpirate : @oremforever Mercedes Benz E250 7G Tronic - TuttoAndroid : Huawei si mette alla guida di Mercedes Benz S Class con un nuovo servizio -