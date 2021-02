Mercato Juventus, nuovo nome per l’attacco: nel mirino l’ex Milan (Di domenica 21 febbraio 2021) Mercato Juventus – Novità importanti in vista del Mercato estivo della Juventus. I bianconeri avrebbero bisogno di rinforzarsi proprio in attacco, uno dei punti deboli della rosa di Pirlo. Troppi pochi gol segnati. E quindi, è plausibile che in estate la società decida di intervenire in maniera decisa sul Mercato. Fra le tante suggestioni, l’ultima, vedrebbe protagonista un vecchio volto del calcio italiano, stiamo parlando di André Silva attaccante portoghese ex Milan. Mercato Juventus, nel mirino l’ex Milan Secondo quanto riportato da ‘CalcioMercato.it’, la dirigenza bianconera starebbe valutando l’acquisto del giocatore per la prossima stagione. André Silva sta disputando una ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 21 febbraio 2021)– Novità importanti in vista delestivo della. I bianconeri avrebbero bisogno di rinforzarsi proprio in attacco, uno dei punti deboli della rosa di Pirlo. Troppi pochi gol segnati. E quindi, è plausibile che in estate la società decida di intervenire in maniera decisa sul. Fra le tante suggestioni, l’ultima, vedrebbe protagonista un vecchio volto del calcio italiano, stiamo parlando di André Silva attaccante portoghese ex, nelSecondo quanto riportato da ‘Calcio.it’, la dirigenza bianconera starebbe valutando l’acquisto del giocatore per la prossima stagione. André Silva sta disputando una ...

GeniusVersion : @francescoceccot Non siamo noi tifosi a dover/non dover abdicare. È la Juventus che ha abdicato con i fatti, non i… - blazar30 : @becca22cr7 @MCaronni Vero. Ma il mercato in tempi di pandemia è difficile. A questo, va aggiunto che, a quanto dic… - CristianBerto77 : RT @MileTrecarichi: In due anni la #Juventus è riuscita a colmare sul mercato un gap decennale contro l'Inter. Mi scappello ?? - miki_cr01 : La superpotenza di #Lukaku deve rendere la ricerca della seconda punta della #Juventus un punto di riferimento unic… - MileTrecarichi : @DTirinnanzu Sì dico che all'Inter è bastato azzeccare 4-5 tasselli in due anni per ridurre un gap decennale contro… -