Meloni: "Spero che Gozzini abbia imparato la lezione. Non chiedo provvedimenti disciplinari"

Una risposta di classe, senza veleni, propria di chi è molte spanne al di sopra, umanamente e politicamente. Giorgia Meloni non chiede cacciate o provvedimenti disciplinari nei confronti del docente che ha usato parole infami nei suoi confronti. "Ringrazio il ministro dell'Università, Maria Cristina Messa, e il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati, che questa mattina mi hanno chiamato per esprimermi la loro solidarietà. Sono grata al rettore Frati che, a nome dell'università, ha preso le distanze dagli insulti espressi nei mie confronti da un docente del suo ateneo".

Giorgia Meloni: "Non chiedo provvedimenti"

Così la leader di Fdi, interpellata dall'Adnkronos, ha tenuto a ringraziare chi ha voluto marcare la propria distanza dall'ignobile delirio di Giovanni

