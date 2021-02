Meloni insultata dallo storico Gozzini. Rettore Università di Siena: “Indignato dalle sue parole, le sue frasi sessiste e ingiuriose” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Condanno con decisione le offese sgradevoli mosse all’onorevole Meloni dalle quali prendo assolutamente le distanze“. Interviene Indignato Francesco Frati, Rettore dell’Università di Siena, che commenta le offese di Giovanni Gozzini, professore di Storia nell’ateneo che dirige, alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Offese per le quali Gozzini si è scusato, dichiarando che “ora starò il più silenzioso possibile, meglio che io stia zitto” e che “il Rettore ha la mia testa a sua disposizione, il buon nome dell’Università prima di tutto”. Allo stesso tempo, spera “che non ci siano conseguenze gravi, direi di no”, dice riferendosi alle possibili sanzioni dell’Ateneo di Siena. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) “Condanno con decisione le offese sgradevoli mosse all’onorevolequali prendo assolutamente le distanze“. IntervieneFrancesco Frati,dell’di, che commenta le offese di Giovanni, professore di Storia nell’ateneo che dirige, alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia. Offese per le qualisi è scusato, dichiarando che “ora starò il più silenzioso possibile, meglio che io stia zitto” e che “ilha la mia testa a sua disposizione, il buon nome dell’prima di tutto”. Allo stesso tempo, spera “che non ci siano conseguenze gravi, direi di no”, dice riferendosi alle possibili sanzioni dell’Ateneo di. ...

