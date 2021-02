Meloni, Gozzini: "Non volevo offendere così, rettore ha la mia testa a disposizione" (Di domenica 21 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 febbraio 2021) su Notizie.it.

FratellidItalia : Ma a voi sembra normale che un docente universitario usi un linguaggio simile? Vi immaginate se queste frasi fosser… - fabiorampelli : #Meloni, Gozzini non merita di essere chiamato professore. Se insegna come parla, immaginiamo i risultati. - FratellidItalia : Meloni insultata, Torselli: Gozzini invitato in consiglio regionale per il giorno della memoria, indegno di interve… - marcomiscio : Se questo #Gozzini avesse un filo di dignità, dovrebbe lasciare di sua iniziativa la cattedra a @unisiena. Con qual… - anis_epis : @DebAttanasio Esprimere opinioni politiche diverse non autorizza ad offendere. Il danno è maggiore se insulti misog… -