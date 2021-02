(Di domenica 21 febbraio 2021) E' diventato molto più di un caso nazionale l'attacco becero e volgare del professor Giovanni Gozzini asull'emittente toscana. Anche il presidente della Repubblica, Sergio, è intervenuto chiamando direttamente la leader di Fratelli d'Italia per esternare la sua solidarietà L'articolo proviene da Firenze Post.

dtella65 : RT @Radio1Rai: Insulti sessisti contro @GiorgiaMeloni dallo storico #Gozzini. Il Capo dello Stato #Mattarella @Quirinale telefona alla lead… - FirenzePost : Mattarella telefona a Giorgia Meloni insultata a Controradio: «Basta attacchi alle donne» - Nicola23453287 : RT @Adri19510: Sergio Mattarella telefona a Giorgia Meloni: 'Vacca e scrofa', il professore rosso ora rischia grosso - FrancescaLops1 : RT @Radio1Rai: Insulti sessisti contro @GiorgiaMeloni dallo storico #Gozzini. Il Capo dello Stato #Mattarella @Quirinale telefona alla lead… - ML14130444 : RT @Adri19510: Sergio Mattarella telefona a Giorgia Meloni: 'Vacca e scrofa', il professore rosso ora rischia grosso -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella telefona

Il professore di Storia dell'università di Siena passerà alla storia, il gioco di parole è voluto, per la sua ignoranza. Giovanni Gozzini, questo è il nome del personaggio, ignora l'educazione e il ...Lo sdegno è così forte che, dopo poco, il presidente della Repubblica Sergioalza la cornetta per solidarizzare con Meloni: "Ringrazio il presidente, che mi ha telefonato per esprimermi ..."Parole vergognose, insulti inauditi, autentico odio politico. Altro che scuse, questo 'professore' merita il licenziamento. Tutta la mia solidarietà e il mio abbraccio a Giorgia Meloni". Matteo Salvi ...É arrivata anche la telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica «c'è un limite invalicabile tra ...