Maria De Filippi e il bracciale con diamanti a C'è Posta Per Te: quanto costa, cifra da capogiro (Di domenica 21 febbraio 2021) Maria De Filippi continua ad essere la regina incontrastata del sabato sera. La Queen, così come è stata ribattezzata dai suoi fan, anche sabato 20 febbraio ha portato a casa ascolti record con il suo programma ormai storico C'è Posta Per Te. Il look di Maria De Filippi a C'è Posta Per Te Siamo abituati a vederla sempre con outfit scuri e molti rigorosi, durante l'ultima puntata della trasmissione, Maria ha però deciso di osare con un bellissimo tailleur rosso fuoco. Ma ad attirare l'attenzione dei più è stato un particolare: la bionda conduttrice ha infatti indossato un gioiello. Si tratta di un bracciale Love Bracelet di Cartier, un prezioso in oro giallo e incastonato con 4 diamanti, il cui costo, stando al sito ...

