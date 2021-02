Marco Mengoni a Bergamo canta “L’anno che verrà” | Video

(Di domenica 21 febbraio 2021)cheStasera, 21 febbraio 2021,in piazza Vecchia, nel cuore della Città Alta a, “che”, di Lucio Dalla, in una versione riarrangiata. La performance è stata registrata qualche sera fa, ma trasmessa oggi a un anno da quel giorno che ha cambiato la nostra storia recente, quando il primo contagiato dal coronavirus in Italia, a Codogno, è diventato ufficiale e che proprio a, nelle settimane e nei mesi successivi, ha portato lutti e dolore. “In questo anno abbiamo fatto i conti con la paura e la solitudine, eppure in questo dolore ci siamo anche ritrovati ...

Questa sera alle 20,35 su Rai Uno canterà da Bergamo 'L'anno che verrà', di Lucio Dalla, in una versione riarrangiata. L'esibizione è stata registrata qualche sera fa, in piazza Vecchia, nel cuore della Città Alta a Bergamo: ma andrà in onda stasera, a un anno da quel giorno che ha cambiato la nostra storia recente, q ...