Mamma mia che Larissa: balzo nella storia (Di domenica 21 febbraio 2021) Iapichino a 18 anni salta 6,91 nel lungo eguagliando la madre Fiona May. E' il record italiano assoluto indoor e primato mondiale Under 20 Leggi su quotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Iapichino a 18 anni salta 6,91 nel lungo eguagliando la madre Fiona May. E' il record italiano assoluto indoor e primato mondiale Under 20

chetempochefa : 'Eguagliare il record di mia mamma mi fa realizzare tante cose. Non ci sono tante parole per descriverlo, o almeno… - LiaCapizzi : Pazzesca Larissa, eguaglia mamma Fiona May 'Si, è tutto pazzesco, 6.91 proprio come mia mamma!' E' la migliore di… - myrtamerlino : Emozionata e orgogliosa: Cavaliere della Repubblica italiana! Grazie al Presidente Mattarella e a tutti voi che av… - italiandry : @h0td0gfingers Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Ahh, mamma mia. - RomanoMazzucato : @SetteSergio Mamma mia!?? -